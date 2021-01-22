Політична доцільність перемогла: Угорщина закуповує російську вакцину від коронавірусу

Три тижні тому Орбан відмовився від купівлі Sputnik V, однак, очевидно, передумав

Угорщина закупить у Росії два мільйони доз вакцини від коронавірусу Sputnik V, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви, пише CNN.

Зазначається, що вакцина надійде трьома поставками: спочатку достатня кількість для вакцинації 300 тис. людей, потім - партія, розрахована на щеплення півмільйона людей, а на третьому етапі - необхідна кількість для вакцинації 200 тис. людей.

«Це - величезний крок вперед для нас, тому що в Угорщині щодня фіксується 100-150 смертей, а обмеження вже завдали шкоди економіці на понад 10 мільярдів форинтів», - сказав Сійярто.

Як повідомлялось, у кінці минулого року уряд Угорщини заявив, що не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу «Спутник V», тому що Москва не має достатніх потужностей для виробництва вакцин. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, натомість Угорщина збиралася закуповувати вакцини від коронавірусу через механізм закупівель Євросоюзу або безпосередньо у Китаю.