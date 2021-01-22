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    Політична доцільність перемогла: Угорщина закуповує російську вакцину від коронавірусу

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    Політична доцільність перемогла: Угорщина закуповує російську вакцину від коронавірусу
    ЄС та США не довіряють російській вакцині. Угорщина вирішила ризикнути? Фото ВВС

    Три тижні тому Орбан відмовився від купівлі Sputnik V, однак, очевидно, передумав

    Угорщина закупить у Росії два мільйони доз вакцини від коронавірусу Sputnik V, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви, пише CNN.

    Зазначається, що вакцина надійде трьома поставками: спочатку достатня кількість для вакцинації 300 тис. людей, потім - партія, розрахована на щеплення півмільйона людей, а на третьому етапі - необхідна кількість для вакцинації 200 тис. людей.

    «Це - величезний крок вперед для нас, тому що в Угорщині щодня фіксується 100-150 смертей, а обмеження вже завдали шкоди економіці на понад 10 мільярдів форинтів», - сказав Сійярто.

    Як повідомлялось, у кінці минулого року уряд Угорщини заявив, що не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу «Спутник V», тому що Москва не має достатніх потужностей для виробництва вакцин.  За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, натомість Угорщина збиралася закуповувати вакцини від коронавірусу через механізм закупівель Євросоюзу або безпосередньо у Китаю. 

    Теги: Росія медицина Угорщина щеплення вакцинація коронавірус
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