Угорщина відмовилася купувати російську вакцину проти Covid-19

Віктор Орбан відмовив Володимиру Путіну

Уряд Угорщини не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу (COVID-19) «Спутник V», тому що Москва не має достатніх потужностей для виробництва вакцин. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Reuters

За словами голови адміністрації прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, натомість Угорщина буде закуповувати вакцини від коронавірусу через механізм закупівель Євросоюзу або безпосередньо у Китаю.

Зазначається, що країна брала участь у російських випробуваннях, а також стала одним з перших отримувачів невеликих партій російської вакцини «Спутник V».

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про початок його країною тестування російської вакцини від коронавірусу «Спутник V».

Як повідомляв «Главком», 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19. Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

Між тим, МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.