Політв'язень Балух написав листа українцям
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Балух своїм листом хоче окреслити мету і перебіг свого протестного голодування
Засуджений в окупованому Росією Криму український політв’язень Володимир Балух написав листа зі зверненням до українців.
Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» у Facebook.
Балух зазначив, що своїм листом хоче окреслити мету і перебіг свого протестного голодування.
«Жодного разу, за весь час перебування в полоні, я не вживав тюремної «баланди» і добровільно не зроблю цього за жодних обставин», - написав Балух.
Політв’язень відзначив, що оголосив голодування через вирок у сфабрикованій проти нього справі. Він заявив, що виражає презирство до окупаційного режиму.
Балух розповів, що 15 березня направив начальнику СІЗО №1 Сімферополя заяву з вимогою забезпечити належні умови утримування.
«З 19 березня, пройшовши моральні знущання, крадіжку особистих речей і побої з боку деяких працівників СІЗО, мені нарешті вдалося домогтись офіційного визнання мого протесту із переведенням в окрему камеру», - йдеться в листі.
Балух додав, що на 25-й день голодування змінив протест, почавши приймати в день дві склянки вівсяного киселю, 50-70 г сухарів з чорного хліба і чай з медом.
Він пояснив, що прийняв таке рішення для унеможливлення насильницького годування і застосування медзасобів життєзбереження, а також аби не завдати горя своїм рідним.
«Сподіваюсь на Ваше розуміння. Слава України! Щиро Ваш, Володимир Балух», - резюмував політв’язень.
Нагадаємо, декілька днів тому керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.
Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .
Нагадаємо, громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомляв, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.
Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.