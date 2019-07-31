Політв’язень Бекіров через болі в спині не вставав з ліжка десять днів – адвокат



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Едем Бекіров у суді в окупованому Криму

У Бекірова було серйозне защемлення нерва у спині

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, який утримується в медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, десять днів не вставав з ліжка через защемлення нерва в хребті. Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Іслям Веліляєв.

За його словами, в цей період Бекірова робили ін'єкції знеболюючих препаратів.

«У нього було серйозне защемлення нерва. Через це він не вставав десять днів, лежав на ліжку, ледве добирався до туалету. Весь цей час йому робили знеболюючі уколи. Станом на сьогоднішній день, він встає, ходить. Але його хворобу (защемлення нерва в хребті) вилікували, її залікували, знеболили. Крім цього, йому знову збільшили дозу інсуліну. Тиск в основному високий, страждає від задишки», – розповів адвокат.

Вчора, 29 липня, Бекірова відвідала російський уповноважений з прав людини в анексованому Криму Людмила Лубіна.

«Його відвідали омбудсмен Криму Людмила Лубіна і адвокат Еміне Авамілєва. Лубіній він сказав: якщо справу направлять до Красноперекопська – він оголосить на знак протесту голодування і нікуди не поїде», – додав Веліляєв.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджи зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.