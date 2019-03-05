Політв'язень Карпюк написав листа українській активістці у Латвії



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Ув'язнений у РФ українець Микола Карпюк перебуває в колонії Володимирський централ Фото: Ilya Novikov / Twitter

Тетяна Лазда зазначила, що вражена його витримкою і силою духу, адже у нього термін 22,5 роки, а пройшло лише п'ять років

Український політв'язень у РФ Микола Карпюк, який знаходиться у Володимирському централі, написав листа українській активістці у Ризі Тетяні Лазді. Про це вона розповіла «Укрінформу», передавши копію листа.

«Отримала сьогодні листа з Володимирського централу від політв'язня Миколи Карпюка. Вражена його витримкою і силою духу. Адже у нього термін 22,5 роки. А пройшло лише 5 років», - поділилася Лазда.

У своєму листі Карпюк розповідає про умови перебування у нинішньому місці ув'язнення - він їх характеризує як «нормальні».

За словами Карпюка, він активно користується бібліотекою, передплачує газету і журнали (метафізичні, науково-популярні). Але телевізор не працює, інформації дуже мало.

Політв'язень повідомив, що отримує багато листів з усього світу. Але сам поки не може відправити накопичені послання у відповідь, оскільки немає можливості купити марки. Тому він просить окремо вибачитися перед матір'ю засудженого у справі «диверсантів» Євгенія Панова Вірою Котелянець.

Карпюк уточнив, що більшу частину відбутого терміну знаходиться один, але це не так страшно, оскільки він «створив свій світ» і відчуває єднання зі «Святим Отцем».

Український політв'язень пише, що отримав від Лазди фото українських активістів біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Ризі, і вважає монумент «дуже хорошим».

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні (РФ) засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 років воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення.