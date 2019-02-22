Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля



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Ірина Геращенко закликала писати листи українським заручникам, полоненим, політв‘язням

Олег Сенцов, Микола Карпюк та Роман Сущенко надіслали листи в Україну

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських політв’язнів Кремля - Олега Сенцова, Микола Карпюка та Романа Сущенка. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я дуже чекаю цих листів. Й щоб знати, як вони там, в ізоляції. І тому, що вони надають сил. В листах Олега Сенцова - завжди стільки життя, надії... й що найдивовижніше - він не втрачає почуття гумору, яке, мабуть, там рятує. В Олега, як в усіх творчих людей, складний почерк. А от у Миколи Карпюка - почерк ідеальний, так пишуть вчителі української мови і історії», - зазначила перший віце-спікер.

За словами Геращенко, Сенцов у листі написав, що доля військовополонених моряків і українських політв’язнів у РФ знаходиться в руках однієї людини, і наголосив, що роботу зі звільнення в’язнів Кремля потрібно продовжувати, незважаючи ні на що.

Також Сенцов зазначив, що зараз у РФ головна тема - вибори в Україні. «Вони своїм виборам, мені здається, надають менше значення, ніж українським виборам або американським», - написав він.

Крім того, як розповіла перший віце-спікер, Сенцов у листі зазначив, що російські пропагандисти показували по телебаченню сюжети про «побиття Скабєєвої» в ПАРЄ, але так і не показали ключового - заяви Геращенко про готовність обміну заручниками, звернення до російської аудиторії з прізвищами 25 росіян, яких українська сторона готова передати в обмін на Сенцова, Карпюка, Станіслава Клиха.

«...а я кричала ці слова, в тому числі, в надії, що їх почують наші бранці, що вони почують, що ми боремося, не складаємо руки. Й наша тактика - на всіх майданчиках говорити про 25 росіян – правильна», - зазначила Геращенко.

Російське телебачення Сенцов називає «телетеатром абсурду».

Лист від Карпюка, за словами Геращенко, дуже філософський, і це багато в чому звернення до українців.

«Всі випробування нам під силу. Під силу також і відповідальність, що покладена на нас. Інструмент розвитку - любов, правда, добро! Керуйтеся ними», - написав Карпюк у листі.

Також Карпюк поінформував, що отримує листи підтримки не лише з України, а й з європейських країн, Ізраїлю, США, Канади, додала Геращенко.

Від Сущенка перший віце-спікер отримала листівку. «І ще в моїй пошті - чудова листівка в стилі, як він сам написав, «українського примітивізму» від Романа Сущенка - українське село, малюнок крейдою», - написала Геращенко.

Вона закликала не забувати про українських заручників, полонених, політв‘язнів і писати їм листи.

«Завдання влади, всіх нас - боротися за звільнення. І ми робимо це на всіх можливих міжнародних майданчиках. Але давайте не забувати й про моральну підтримку- напишіть листа нашим. Підтримаємо їх», - підсумувала Геращенко.