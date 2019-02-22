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    Суспільство

    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля

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    Ірина Геращенко закликала писати листи українським заручникам, полоненим, політв&lsquo;язням - Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Ірина Геращенко закликала писати листи українським заручникам, полоненим, політв‘язням

    Олег Сенцов, Микола Карпюк та Роман Сущенко надіслали листи в Україну

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських політв’язнів Кремля - Олега Сенцова, Микола Карпюка та Романа Сущенка. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Я дуже чекаю цих листів. Й щоб знати, як вони там, в ізоляції. І тому, що вони надають сил. В листах Олега Сенцова - завжди стільки життя, надії... й що найдивовижніше - він не втрачає почуття гумору, яке, мабуть, там рятує. В Олега, як в усіх творчих людей, складний почерк. А от у Миколи Карпюка - почерк ідеальний, так пишуть вчителі української мови і історії», - зазначила перший віце-спікер.

    За словами Геращенко, Сенцов у листі написав, що доля військовополонених моряків і українських політв’язнів у РФ знаходиться в руках однієї людини, і наголосив, що роботу зі звільнення в’язнів Кремля потрібно продовжувати, незважаючи ні на що.

    Також Сенцов зазначив, що зараз у РФ головна тема - вибори в Україні. «Вони своїм виборам, мені здається, надають менше значення, ніж українським виборам або американським», - написав він.

    Крім того, як розповіла перший віце-спікер, Сенцов у листі зазначив, що російські пропагандисти показували по телебаченню сюжети про «побиття Скабєєвої» в ПАРЄ, але так і не показали ключового - заяви Геращенко про готовність обміну заручниками, звернення до російської аудиторії з прізвищами 25 росіян, яких українська сторона готова передати в обмін на Сенцова, Карпюка, Станіслава Клиха.

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    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля
    Геращенко отримала листи від трьох політв’язнів Кремля

    «...а я кричала ці слова, в тому числі, в надії, що їх почують наші бранці, що вони почують, що ми боремося, не складаємо руки. Й наша тактика - на всіх майданчиках говорити про 25 росіян – правильна», - зазначила Геращенко.

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    Лист від Карпюка, за словами Геращенко, дуже філософський, і це багато в чому звернення до українців.

    «Всі випробування нам під силу. Під силу також і відповідальність, що покладена на нас. Інструмент розвитку - любов, правда, добро! Керуйтеся ними», - написав Карпюк у листі.

    Також Карпюк поінформував, що отримує листи підтримки не лише з України, а й з європейських країн, Ізраїлю, США, Канади, додала Геращенко.

    Від Сущенка перший віце-спікер отримала листівку. «І ще в моїй пошті - чудова листівка в стилі, як він сам написав, «українського примітивізму» від Романа Сущенка - українське село, малюнок крейдою», - написала Геращенко.

    Вона закликала не забувати про українських заручників, полонених, політв‘язнів і писати їм листи.

    «Завдання влади, всіх нас - боротися за звільнення. І ми робимо це на всіх можливих міжнародних майданчиках. Але давайте не забувати й про моральну підтримку- напишіть листа нашим. Підтримаємо їх», - підсумувала Геращенко.

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