Політв'язня Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя



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Володимир Балух

Ймовірно Балуха етапували для участі в судовому засіданні

Українського політв'язня Володимира Балуха доправили з керченської колонії до СІЗО Сімферополя, ймовірно для участі в судовому засіданні.

Про це повідомила організація «Кримська правозахисна група».

Прес-служба окупаційного «Верховного суду» Криму повідомила, що 30 січня «суд» отримав касаційну скаргу «прокуратури» Криму щодо рішення «Раздольського райсуду» у справі про нібито дезорганізацію Балухом роботи ізолятора.

Текст касації поки не оприлюднений, тому невідомо, що саме хоче оскаржити «прокуратура».

Як зазначає «Кримська правозахисна група», касаційну скаргу подав заступник «прокурора» Криму Сергій Булгаков, який раніше був працівником прокуратури АР Крим. Проти нього СБУ порушила справу за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.