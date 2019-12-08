Польща хоче купити в Австрії території колишнього нацистського табору смерті



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Маутгаузен-Гузен, заснований в 1938 році, був першим табором смерті, який нацистська Німеччина спорудила в окупованій Австрії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд хоче купити у Австрії території колишнього нацистського табору смерті Маутгаузен-Гузен, де під час Другої світової війни були вбиті десятки тисяч поляків.

Про це повідомляє АР.

Маутгаузен-Гузен, заснований в 1938 році, був першим табором смерті, який нацистська Німеччина спорудила в окупованій Австрії. До звільнення табору союзними військами в 1945 році близько 335 тисяч людей утримувалися там в умовах, які призвели до масової загибелі людей.

Серед ув'язнених були критики нацизму, комуністи, гомосексуалісти, польські інтелектуали, іспанці і російські військовополонені.

Сьогодні у районі колишнього табору смерті збудовано житлові будівлі та розташовані офіси австрійських компаній. Уряд Польщі каже, що це не відповідає духу місця, на якому вони розміщені.

За словами Моравецького, Варшава запропонувала купити ділянку в Австрії, щоб зберегти пам'ять про жертв нацистського режиму.

«Ми не можемо допустити, щоб території колишніх таборів смерті перетворилися в місця, не варті пам'яті», — заявив він.

Нагадаємо, німецька канцлерка Ангела Меркель відвідала колишній концентраційний табір Аушвіц-Біркенау у польському Освенцимі. Це перший візит глави уряду Німеччини до цього місця з 1989 року.