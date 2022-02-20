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    Польща скликає засідання постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі

    Польща скликає позачергове засідання постійної ради ОБСЄ - Польща скликає засідання постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі
    Польща скликає позачергове засідання постійної ради ОБСЄ

    Польща пристала на вимогу України скликати позачергове засідання постійної ради ОБСЄ

    Польща скликає позачергове засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на тлі загострення на Донбасі. Про це повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський на своїй сторінці у Twitter.

    «На вимогу представництва України в ОБСЄ скликаємо позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

    Халачинський повідомив, що для участі у засіданні було запрошено спеціального представника, чинного голову ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка. «Розв'язання проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ», ідеться в повідомленні представника Польщі в ОБСЄ.

    Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав «трійку» ОБСЄ негайно відвідати Україну з метою встановлення фактів обстрілів на Донбасі зі сторони окупаційних військ у рамках механізму раннього попередження.

    Нагадаємо, російська влада повідомила, що кілька снарядів, нібито випущених з України, потрапили до Ростовської області у Росії. За повідомленнями російських медіа, слідчі Росії порушили кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області.

    Теги: ОБСЄ Польща Україна
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    Польща скликає засідання постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі