Польща скликає засідання постійної ради ОБСЄ через загострення на Донбасі

Польща пристала на вимогу України скликати позачергове засідання постійної ради ОБСЄ

Польща скликає позачергове засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на тлі загострення на Донбасі. Про це повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський на своїй сторінці у Twitter.

Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

«На вимогу представництва України в ОБСЄ скликаємо позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Халачинський повідомив, що для участі у засіданні було запрошено спеціального представника, чинного голову ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка. «Розв'язання проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ», ідеться в повідомленні представника Польщі в ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав «трійку» ОБСЄ негайно відвідати Україну з метою встановлення фактів обстрілів на Донбасі зі сторони окупаційних військ у рамках механізму раннього попередження.

Нагадаємо, російська влада повідомила, що кілька снарядів, нібито випущених з України, потрапили до Ростовської області у Росії. За повідомленнями російських медіа, слідчі Росії порушили кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області.