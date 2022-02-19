Кулеба закликав «трійку» ОБСЄ терміново прилетіти в Україну

Очільник МЗС наполягає на зустрічі на тлі напруженої ситуації в Україні

Місія матиме змогу зафіксувати усі порушення з боку окупаційних військ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав «трійку» ОБСЄ негайно відвідати Україну. З метою встановлення фактів обстрілів на Донбасі зі сторони окупаційних військ у рамках механізму раннього попередження. Відповідну заяву він оприлюднив у Twitter.

Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

«Я запрошую Трійку ОБСЄ ( очільники МЗС Німеччини, Австрії та Італії), Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня», – написав Кулеба.

До слова, керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

Згідно з інформацією, яку «Радіо Свобода» отримало в одному з розвідувальних органів України – понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Також на тлі підвищеної напруженості Місія знову звернулася до сторін із закликом «неухильно дотримуватися усіх узятих на себе зобов’язань, а також вжити усіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації в інтересах невинних мирних жителів, які продовжують страждати від цього конфлікту з обох боків лінії зіткнення».

Як повідомлялось, у зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти за добу 66 разів порушили «тишу».