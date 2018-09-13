  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Польща занепокоєна рішенням Європарламенту в справі Угорщини

    • Розсилка
    Польща занепокоєна рішенням Європарламенту в справі Угорщини

    МЗС Польщі заявило, що будь-яка країна-член ЄС має суверенне право здійснювати внутрішні реформи, які вважатиме за потрібне

    Варшава занепокоєна рішенням Європарламенту, який більшістю голосів підтримав порушення проти Угорщини процедури, що передбачає позбавлення країни-члена права голосу у зв'язку із можливим грубим порушенням демократичних цінностей ЄС.

    Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

    «Міністерство закордонних справ із занепокоєнням спостерігає за нинішнім рішенням Європарламенту, яким підтримується подання про введення проти Польщі 7-ї статті Договору ЄС. Будь-яка країна-член ЄС має суверенне право здійснювати внутрішні реформи, які вважатиме за потрібне», - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

    Підкреслюється, що дії, спрямовані проти держав-членів, слугують виключно поглибленню поділів в ЄС, збільшуючи недостатню довіру громадян до європейських інституцій.

    Як інформувалося, за відповідний проект резолюції щодо «пропозиції закликати Раду ЄС застосувати ст. 7 Договору про Євросоюз у зв'язку із наявністю явного ризику серйозного порушення Угорщиною засадничих цінностей ЄС» європарламентарії проголосували у середу у Страсбурзі.
    Читайте також
    МЗС ЄС Польща Угорщина політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ