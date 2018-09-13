Польща занепокоєна рішенням Європарламенту в справі Угорщини



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МЗС Польщі заявило, що будь-яка країна-член ЄС має суверенне право здійснювати внутрішні реформи, які вважатиме за потрібне

Варшава занепокоєна рішенням Європарламенту, який більшістю голосів підтримав порушення проти Угорщини процедури, що передбачає позбавлення країни-члена права голосу у зв'язку із можливим грубим порушенням демократичних цінностей ЄС.

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

«Міністерство закордонних справ із занепокоєнням спостерігає за нинішнім рішенням Європарламенту, яким підтримується подання про введення проти Польщі 7-ї статті Договору ЄС. Будь-яка країна-член ЄС має суверенне право здійснювати внутрішні реформи, які вважатиме за потрібне», - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Підкреслюється, що дії, спрямовані проти держав-членів, слугують виключно поглибленню поділів в ЄС, збільшуючи недостатню довіру громадян до європейських інституцій.

Як інформувалося, за відповідний проект резолюції щодо «пропозиції закликати Раду ЄС застосувати ст. 7 Договору про Євросоюз у зв'язку із наявністю явного ризику серйозного порушення Угорщиною засадничих цінностей ЄС» європарламентарії проголосували у середу у Страсбурзі.