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    Польські правоохоронці затримали українського хакера

    Затримання українського хакера відбулося у справі, збитки в якій сягають кількох сотень мільйонів доларів
    Працівники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, при співпраці з ФБР затримали 44-річного громадянина України, якого підозрюють у поширені зловмисного програмного забезпечення. Про це повідомляє RMF24. Чоловік перебував у базі даних розшуку Інтерполу. Щодо нього був виданий міжнародний ордер на арешт.
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    Затримання українського хакера відбулося у справі, збитки в якій сягають кількох сотень мільйонів доларів

    Працівники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, при співпраці з ФБР затримали 44-річного громадянина України, якого підозрюють у поширені зловмисного програмного забезпечення. Про це повідомляє RMF24.

    Чоловік перебував у базі даних розшуку Інтерполу. Щодо нього був виданий міжнародний ордер на арешт.

    Польське Центральне слідче бюро зацікавилося ним після того як стало відомо, що чоловік може перебувати у південні частині країни. Зрештою, його знайшли у місті Бєльсько-Бяла, де і затримали.

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    Польські правоохоронці затримали українського хакера
    Польські правоохоронці затримали українського хакера

    «Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням зловмисного програмного забезпечення і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збитки, завдані діяльністю злочинної групи, сягають кількох сотень мільйонів доларів», - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі.

    Хакерові загрожує до 30 років позбавлення волі.

    Наразі він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію до США.

    Джерело: Європейська правда

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