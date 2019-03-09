Польські прикордонники не пустили в Україну Lamborghini вартістю 10 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люксовий Lamborghini Urus 2019 року випуску перевозив 37-річний громадянин України Фото: прикордонна служба Польщі

Польські правоохоронці з'ясували, що Lamborghini знаходиться у розшуку в Швейцарії

Польські прикордонники завадили вивезенню на територію України автомобіля Lamborghini Urus 2019 року випуску, вартістю 1,4 млн злотих, що становить 9,6 млн грн.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Ввезти люксовий автомобіль на територію України намагалися через прикордонне село Дорогуськ Люблінського воєводства Польщі. На околицях цього села розташований автомобільний і залізничний переходи Ягодин - Дорогуськ.

Під час перевірки польські правоохоронці з'ясували, що Lamborghini знаходиться у розшуку в Швейцарії. Елітний спорт-кар арештували, а його водія, 37-річного громадянина України, допитали в якості свідка.

У Польщі відзначають, поки що це найдорожчий викрадений автомобіль, який їм вдалося повернути законному власнику.

До слова, Volkswagen представив новий електрокар без дверей і даху.