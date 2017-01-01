Польські ЗМІ назвали прізвище нового прем’єра країни

Зміни в уряді Польщі відбудуться до католицького Різдва 25 грудня

Новим прем’єр-міністром Польщі замість Беати Шидло може стати чинний віце-прем’єр, міністр розвитку Матеуш Моравецький. Такий сценарій розвитку подій обговорювався напередодні ввечері під час зустрічі ключових політиків правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) під керівництвом лідера політсили Ярослава Качинського,



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Матеуш Моравецький

Зміни в уряді Польщі відбудуться до католицького Різдва 25 грудня

Новим прем’єр-міністром Польщі замість Беати Шидло може стати чинний віце-прем’єр, міністр розвитку Матеуш Моравецький.

Такий сценарій розвитку подій обговорювався напередодні ввечері під час зустрічі ключових політиків правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) під керівництвом лідера політсили Ярослава Качинського, повідомляє радіо RMF.FM.

«Згідно з планами лідера PiS, Матеуш Моравецький вже невдовзі замінить чинного прем’єра»,- інформує радіо.

Водночас Шидло може стати кандидатом від PiS на посаду мера Варшави під час найближчих місцевих виборів у наступному році, або взяти участь у виборах до Європарламенту в 2019 році.

Після зустрічі керівництва партії Шидло написала вночі у Twitter: «Незважаючи ні на що, найважливішою є Польща...». Польські ЗМІ підкреслюють, що цей таємничий твіт може бути своєрідним прощанням Шидло з посадою.

Водночас у вівторок зранку стало відомо, що віце-прем’єр-міністр Моравецький не поїде до Брюсселя на сьогоднішню зустріч міністрів фінансів країн ЄС. Речник міністра повідомив, що візит віце-прем’єра скасовано у зв’язку зі «службовими обов’язками» Моравецького.

Як інформує радіо, попри попередні очікування Качинський усе ж сам не наважився обійняти посаду прем’єра Польщі за станом здоров’я. Інші кадрові зміни в уряді мав би запропонувати вже новий прем’єр Моравецький.

Утім, як підкреслюється, Качинський під час останньої зустрічі керівництва PiS натякав, що свою посаду повинен втратити чинний глава МЗС Вітольд Ващиковський.

Про плани щодо ротації в уряді кілька тижнів тому заявили Качинський і Шидло. Очікується, що зміни в уряді відбудуться до католицького Різдва 25 грудня.