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    Полторак обговорить із Пентагоном поставки летальної зброї Україні

    Міністр оборони України їде з візитом до США
    Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну. Про це повідомили у прес-службі Міноборони України. Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США. У Міноборони зауважили, що візит триватиме
    • Сьогодні, 15:36
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    Міністр оборони України Степан Полторак проведе зустріч з керівництвом Пентагону
    Міністр оборони України Степан Полторак проведе зустріч з керівництвом Пентагону

    Міністр оборони України їде з візитом до США

    Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну.

    Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

    Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США.

    У Міноборони зауважили, що візит триватиме декілька днів.

    «США є країною-членом НАТО та виступають одним із основних партнерів України. Поїздка відбудеться для поглиблення співробітництва між нашими оборонними відомствами», - повідомили в прес-службі.

    У рамках візиту заплановані зустрічі української делегації з керівництвом Пентагону, де буде обговорено питання постачання американського летального озброєння до України.

    Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння  американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

    США Міноборони Степан Полторак
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