Полторак обговорить із Пентагоном поставки летальної зброї Україні
- Сьогодні, 15:36
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Міністр оборони України їде з візитом до США
Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.
Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США.
У Міноборони зауважили, що візит триватиме декілька днів.
«США є країною-членом НАТО та виступають одним із основних партнерів України. Поїздка відбудеться для поглиблення співробітництва між нашими оборонними відомствами», - повідомили в прес-службі.
У рамках візиту заплановані зустрічі української делегації з керівництвом Пентагону, де буде обговорено питання постачання американського летального озброєння до України.
Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.