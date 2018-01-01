Полторак обговорить із Пентагоном поставки летальної зброї Україні

Міністр оборони України їде з візитом до США

Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну. Про це повідомили у прес-службі Міноборони України. Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США. У Міноборони зауважили, що візит триватиме



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Міністр оборони України Степан Полторак проведе зустріч з керівництвом Пентагону

Міністр оборони України їде з візитом до США

Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США.

У Міноборони зауважили, що візит триватиме декілька днів.

«США є країною-членом НАТО та виступають одним із основних партнерів України. Поїздка відбудеться для поглиблення співробітництва між нашими оборонними відомствами», - повідомили в прес-службі.

У рамках візиту заплановані зустрічі української делегації з керівництвом Пентагону, де буде обговорено питання постачання американського летального озброєння до України.

Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.