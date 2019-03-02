Полторак схвалив підвищення доплат військовим на Донбасі і на Азові



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Полторак підписав наказ про підвищення доплат до грошового забезпечення військових

Військовослужбовці на першій лінії зіткнення отримуватимуть доплату 2 тис.грн, загальна сума грошового забезпечення сягне 12 тис. грн

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат до грошового забезпечення військових, які перебувають в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС), а також які виконують бойові завдання і перебувають в акваторії Азовського моря. Про це Полторак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«За рішенням президента України петра Порошенка тільки що підписав наказ про підвищення доплат до грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України, які перебувають в районі ООС. Виплати відбуватимуться з 1 квітня 2019 року», - написав Полторак.

Полторак зазначив, що військовослужбовці на першій лінії зіткнення отримуватимуть доплату 2 тис.грн, загальна сума грошового забезпечення сягне 12 тис. грн. Для військових на другій лінії зіткнення доплата становитиме 1 тис. грн, а загальна сума - 5,5 тис. грн.

«Крім цього, буде підвищено грошове забезпечення і військовослужбовцям Військово-морських сил ЗС України, які виконують бойові завдання і знаходяться в акваторії Азовського моря: вони отримають доплату 5,5 тис. грн, а при виході на бойові чергування - 12 тис. грн.», - написав Полторак.