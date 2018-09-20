Помер екс-глава Нацради з телебачення Віталій Шевченко
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Розсилка
Віталій Шевченко - батько журналіста та нинішнього посла у Канаді Андрія Шевченка
19 вересня після тяжкої хвороби на 65-му році життя помер колишній голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, народний депутат кількох скликань Віталій Шевченко.
Про це повідомив чинний голова Нацради Юрій Артеменко.
Похорон відбудеться 21 вересня. Місце й час прощання буде повідомлено згодом.
Віталій Федорович Шевченко народився 1954 року на Чернігівщині. Журналіст, редактор, письменник, політик. Народний депутат другого, третього і четвертого скликань Верховної Ради.
З 2002 по 2010 роки був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, у тому числі з 2005 по 2009 роки – головою цього регуляторного органу.
Один з його синів – журналіст, політик і дипломат Андрій Шевченко, нині посол України в Канаді.