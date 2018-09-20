Помер екс-глава Нацради з телебачення Віталій Шевченко



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Віталій Шевченко помер на 65-му році життя

Віталій Шевченко - батько журналіста та нинішнього посла у Канаді Андрія Шевченка

19 вересня після тяжкої хвороби на 65-му році життя помер колишній голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, народний депутат кількох скликань Віталій Шевченко.

Про це повідомив чинний голова Нацради Юрій Артеменко.

Похорон відбудеться 21 вересня. Місце й час прощання буде повідомлено згодом.

Він одним з перших в українській журналістиці написав серію публікацій про юнаків, загиблих в Афганістані, в яких розповідалося про жахливі наслідки війни, розв'язаної СРСР.

У 1991-му він оприлюднив секретні документи про наслідки Чорнобильської катастрофи, а влітку того ж року виступив з циклом лекцій про аварії на ЧАЕС в містах Канади.

Рецензував новинки української літератури, готував літературно-драматичні передачі (близько 50 сценаріїв літературних композицій для Українського радіо, літературні радіопередачі для дітей, мистецькі телепередачі для молоді тощо).



Віталій Федорович Шевченко народився 1954 року на Чернігівщині. Журналіст, редактор, письменник, політик. Народний депутат другого, третього і четвертого скликань Верховної Ради.

З 2002 по 2010 роки був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, у тому числі з 2005 по 2009 роки – головою цього регуляторного органу.

Один з його синів – журналіст, політик і дипломат Андрій Шевченко, нині посол України в Канаді.