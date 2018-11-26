Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі



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Бернардо Бертолуччі помер 26 листопада 2018 року у віці 77 років

Епічна стрічка Бертолуччі «Останній імператор» отримала дев'ять «Оскарів»

Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби. Про це повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.

Бертолуччі помер у Римі. Обставини смерті невідомі.

Режисер найбільше відомий такими картинами як «Маленький Будда», «Останній імператор» та «Останнє танго в Парижі».

У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії «Оскар» за фільм «Останній імператор», який переміг у дев’яти номінаціях одразу.

Також Бертолуччі є володарем «Золотої пальмової гілки» за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.