Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі
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Бернардо Бертолуччі помер 26 листопада 2018 року у віці 77 років
Епічна стрічка Бертолуччі «Останній імператор» отримала дев'ять «Оскарів»
Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби. Про це повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.
Бертолуччі помер у Римі. Обставини смерті невідомі.
Режисер найбільше відомий такими картинами як «Маленький Будда», «Останній імператор» та «Останнє танго в Парижі».
У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії «Оскар» за фільм «Останній імператор», який переміг у дев’яти номінаціях одразу.
Також Бертолуччі є володарем «Золотої пальмової гілки» за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.