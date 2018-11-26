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    Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі

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    <span>Бернардо Бертолуччі помер 26 листопада 2018 року у віці 77 років</span> - Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі
    Бернардо Бертолуччі помер 26 листопада 2018 року у віці 77 років

    Епічна стрічка Бертолуччі «Останній імператор» отримала дев'ять «Оскарів»

    Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби. Про це повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.

    Бертолуччі помер у Римі. Обставини смерті невідомі.

    Режисер найбільше відомий такими картинами як «Маленький Будда», «Останній імператор» та «Останнє танго в Парижі».

    У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії «Оскар» за фільм «Останній імператор», який переміг у дев’яти номінаціях одразу.

    Також Бертолуччі є володарем «Золотої пальмової гілки» за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.

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