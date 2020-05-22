Помер колишній депутат від Блоку Петра Порошенка



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Анатолію Матвієнку було 67 років

У віці 67 років помер колишній народний депутат Анатолій Матвієнко

У віці 67 років помер колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенко Анатолій Матвієнко.

Про смерть політика повідомив нардеп від Європейської солідарності Микола Княжицький.

Священик Руслан Озарко подякував Матвієнку за його служіння.

«Сьогодні відійшов до вічності п. Анатолій Матвієнко. Дякуємо Вам, Анатолію Сергійовичу, за Ваше служіння. Вічна пам’ять», - написав Озарко.

Анатолій Матвієнко народився 22 березня 1953 року у Бершаді, що на Вінничині. Був депутатом Верховної Ради шести скликань.

Створив у грудні 1999 року і очолив «Українську народну партію «Собор».

З 1999 року — президент Інституту відкритої політики.

Також Матвієнко був головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим в період з 20 квітня по 21 вересня 2005 року.

Востаннє був обраний до Ради в 2014 році за списками Блоку Петра Порошенка.