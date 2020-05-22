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    Дворецький Білого дому, що служив при 11 президентах США, помер від коронавірусу

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    Просуванню &nbsp;Вілсона Рузвельта Джермана сприяла дружина тодішнього американського лідера Жаклін Кеннеді, з якою він підтримував добрі стосунки - Дворецький Білого дому, що служив при 11 президентах США, помер від коронавірусу
    Просуванню  Вілсона Рузвельта Джермана сприяла дружина тодішнього американського лідера Жаклін Кеннеді, з якою він підтримував добрі стосунки

    Вілсон Рузвельт Джерман був найстарішим технічним співробітником Білого дому - він став до роботи в 1957 році

    Колишній дворецький Білого дому Вілсон Рузвельт Джерман, який пропрацював з 11 президентами США, помер від коронавирусу. Про це повідомляє NBC.

    Джерман був найстарішим технічним співробітником Білого дому - він став до роботи в 1957 році в як прибиральник при главі держави Дуайте Ейзенхауері. У роки правління президента Джона Кеннеді (1961-1963) його підвищили до дворецького. За словами внучки Джермана Джамили Гарретт, його просуванню сприяла дружина тодішнього американського лідера Жаклін Кеннеді, з якою він підтримував добрі стосунки.

    Вілсон Рузвельт Джерман
    Вілсон Рузвельт Джерман у молодості

    Американець вийшов на пенсію у 2012 році при президенті Бараку Обамі. Фотографія президента і його дружини Мішель Обами з Джерманн була включена в мемуари колишньої першої леді «Becoming. Моя історія». Як зізналася онучка ексдворецького, цей кадр допоміг родині усвідомити його спадщину і впоратися з втратою.

    «Я хочу, щоб світ запам'ятав мого дідуся як людину, яка дійсно була справжньою. «Завжди бути собою». Це те, чому він навчав нашу сім'ю, це те, що процвітає у нашій родині», - розповіла вона.

    «Він був першою людиною, яку ми бачили вранці, коли ми покидали резиденцію, і останньою людиною, яку ми бачили щоночі, коли ми поверталися», - заявив 43-й президент США Джордж Буш.

    Колишній державний секретар Гілларі Клінтон написала у Twitter, що вона та її чоловік, колишній президент Білл Клінтон, були засмучені, дізнавшись про смерть Джермана.

    «Він робив так, що цілі покоління перших сімей США відчували себе як вдома [у Білому домі], в тому числі і наша», - підсумувала вона.

    Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 332 925 осіб. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 94 702 особи. Всього у світі понад 5,1 млн інфікованих.

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