Дворецький Білого дому, що служив при 11 президентах США, помер від коронавірусу

Вілсон Рузвельт Джерман був найстарішим технічним співробітником Білого дому - він став до роботи в 1957 році

Колишній дворецький Білого дому Вілсон Рузвельт Джерман, який пропрацював з 11 президентами США, помер від коронавирусу. Про це повідомляє NBC.

Джерман був найстарішим технічним співробітником Білого дому - він став до роботи в 1957 році в як прибиральник при главі держави Дуайте Ейзенхауері. У роки правління президента Джона Кеннеді (1961-1963) його підвищили до дворецького. За словами внучки Джермана Джамили Гарретт, його просуванню сприяла дружина тодішнього американського лідера Жаклін Кеннеді, з якою він підтримував добрі стосунки.

Вілсон Рузвельт Джерман у молодості

Американець вийшов на пенсію у 2012 році при президенті Бараку Обамі. Фотографія президента і його дружини Мішель Обами з Джерманн була включена в мемуари колишньої першої леді «Becoming. Моя історія». Як зізналася онучка ексдворецького, цей кадр допоміг родині усвідомити його спадщину і впоратися з втратою.

«Я хочу, щоб світ запам'ятав мого дідуся як людину, яка дійсно була справжньою. «Завжди бути собою». Це те, чому він навчав нашу сім'ю, це те, що процвітає у нашій родині», - розповіла вона.

«Він був першою людиною, яку ми бачили вранці, коли ми покидали резиденцію, і останньою людиною, яку ми бачили щоночі, коли ми поверталися», - заявив 43-й президент США Джордж Буш.

Колишній державний секретар Гілларі Клінтон написала у Twitter, що вона та її чоловік, колишній президент Білл Клінтон, були засмучені, дізнавшись про смерть Джермана.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.