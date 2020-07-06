Помер оскароносний композитор Енніо Морріконе



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Енніо Морріконе був 91 рік

Морріконе помер вночі в одній з клінік у Римі

Оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року, повідомляє Corriere della Sera.

«Помер Енніо Морріконе. Оскароносному музиканту і композитору був 91 рік, і він помер в ніч з 5 на 6 липня в римській клініці від наслідків падіння», — йдеться у повідомленні.

Сім’я оголосила, що похорони будуть проходити в приватній формі. Повідомляється, що Морріконе помер вночі в одній з клінік у Римі «від наслідків падіння». Кілька днів тому він зламав стегно.

Енніо Морріконе — італійський композитор, аранжувальник і диригент. В основному писав музику для кінематографу і телебачення. У США Морріконе написав музику для фільмів таких відомих режисерів, як Роман Поланскі, Олівер Стоун, Брайан Де Пальма.

Морріконе - володар двох премій «Оскар», а також безлічі інших нагород. За музику до фільму «Недоторканні» був удостоєний премії «Греммі» в 1988 році. Лауреат премії «Оскар» за музику до фільму «Мерзенна вісімка» (2016).