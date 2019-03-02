Помер письменник, сценарист фільму «Залізна сотня» Василь Портяк



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Портяк Василь Васильович народився 31 березня 1952 року в Івано-Франківській області

Кількома днями раніше письменник потрапив в реанімацію через серцеву недостатність

На 67-му році пішов з життя відомий український письменник, сценарист і прозаїк Василь Портяк. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці українського ПЕН-клубу в Facebook.

Згідно з повідомленням, серце Василя Васильовича перестало битися сьогодні вранці. Про причини його смерті не йдеться, однак відомо, що кількома днями раніше письменник потрапив в реанімацію через серцеву недостатність.

«Василь Портяк зараз у реанімації у критичному стані і з недобрими, серйозними підозрами лікарів. Дуже просимо про допомогу», - повідомила 27 лютого його сім'я.

Портяк Василь Васильович народився 31 березня 1952 року в Івано-Франківській області. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Р. Шевченка (1977) та Вищі сценарні курси в Москві (1986).

У 1984-му вийшла його перша збірка новел «Крислач», а 2006-му остання – «У снігах». Але він був відомий не тільки своїм прозовим талантом, але і внесоком в український кінематограф. Портяк написав сценарії популярних українських фільмів «Нескорений», «Залізна сотня», «Вишневі ночі», «Меланхолійний вальс».