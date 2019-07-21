Помер президент Туркменістану - ЗМІ



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Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня

Причиною смерті Бердимухамедова називається гостра ниркова недостатність

Помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Про це 21 липня повідомив політолог і директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан агентству «Говорить Москва» з посиланням на місцеве джерело.

«Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно це, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що так, це сталося, коли він вийшов у відпустку», - сказав Рубан.

Зазначається, що Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня.

Також про смерть Бердимухамедова 21 липня повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. Він посилався на неназвану туркменську опозицію.

Також опозиційний YouTube-канал «Вільний Туркменістан» з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер 20 липня у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації на даний момент немає.