Помер протестувальник, який постраждав під час сутичок у Бухаресті
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Чоловік поступив до лікарні з носовою кровотечою
62-річний чоловік, який постраждав в ході сутичок протестувальників і правоохоронних органів під час протестів в Румунії, помер в лікарні.
Про це повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій (DSU) Румунії.
Зазначається, що чоловік поступив до лікарні Олександрія з носовою кровотечою.
«Пацієнт звернувся до швидкої зі скаргами на хронічну гіпертонію, він був у свідомості, у нього був підвищений артеріальний тиск», - розповіли у Департаменті.
Як пише румунське видання Mediafax, чоловік втратив свідомість після дії сльозогінного газу на мітингу на площі Вікторія 10 серпня. У нього було важка носова кровотеча. Відтоді стан чоловіка погіршився.
За фактом його смерті поліція порушила кримінальну справу.
Нагадаємо, в Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.
Джерело: УНН