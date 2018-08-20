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    Помер протестувальник, який постраждав під час сутичок у Бухаресті

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    Протести в Бухаресті - Помер протестувальник, який постраждав під час сутичок у Бухаресті
    Протести в Бухаресті

    Чоловік поступив до лікарні з носовою кровотечою

    62-річний чоловік, який постраждав в ході сутичок протестувальників і правоохоронних органів під час протестів в Румунії, помер в лікарні.

    Про це повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій (DSU) Румунії.

    Зазначається, що чоловік поступив до лікарні Олександрія з носовою кровотечою.

    «Пацієнт звернувся до швидкої зі скаргами на хронічну гіпертонію, він був у свідомості, у нього був підвищений артеріальний тиск», - розповіли у Департаменті.

    Як пише румунське видання Mediafax, чоловік втратив свідомість після дії сльозогінного газу на мітингу на площі Вікторія 10 серпня. У нього було важка носова кровотеча. Відтоді стан чоловіка погіршився.

    За фактом його смерті поліція порушила кримінальну справу.

    Нагадаємо, в  Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

    Джерело: УНН

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