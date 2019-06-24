Помер радянський кіноактор, зірка фільму «Овід». Харитонова поховають у Києві



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40 років тому Андрій Харитонов знявся у фільмі «Овід» Фото: facebook.com/vitaliy.manski

Андрій Харитонов помер у віці 59 років

В Москві 23 червня помер відомий радянський кіноактор Андрій Харитонов, який отримав популярність після виходу на екрани фільму «Овід».

Про смерть кіноактора повідомив у Facebook режисер-документаліст Віталій Манський, опублікувавши фото Харитонова з фільму «Овід».

«Не стало Андрія Харитонова. Це фото я зробив рівно 40 років тому, під час зйомок «Овода» у Львові, коли ми з Андрієм тільки познайомилися. Після цього фільму він став справжньою зіркою. А потім щось надломилося. І йшов, на превеликий жаль, він майже забутим», - написав Манський.

За словами дружини Харитонова Ольги Смірягіної, кіноактора поховають у Києві.

«Низький уклін колегам по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік. Похований Андрій буде в м.Київ», - написала Смірягіна у Facebook.

Харитонов помер у віці 59 років. У квітні стало відомо, що артист бореться з онкологічним захворюванням.