Помер радянський космонавт Валерій Биковський
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Перший політ Биковський здійснив 14-19 червня 1963 року в якості пілота корабля «Восток-5»
Биковський входив в число перших 20 льотчиків, відібраних для польотів в космос
Космонавт, двічі Герой Радянського Союзу Валерій Биковський помер на 85-му році життя.
Про це повідомили в середу в російському Центрі підготовки космонавтів.
«27 березня на 85-му році життя помер льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу полковник Валерій Федорович Биковський», - сказав співрозмовник.
Биковський входив в число перших 20 льотчиків, відібраних для польотів в космос (перший загін космонавтів).
Перший політ Биковський здійснив 14-19 червня 1963 року в якості пілота корабля «Восток-5». Брав участь в спільному польоті «Восток-5» і «Восток-6», пілотом якого була перша жінка-космонавт Валентина Терешкова.
Вдруге Биковський літав в космос 15-23 вересня 1976 року, був командиром корабля «Союз-22». В ході третього польоту - з 26 серпня по 3 вересня 1978 року - був командиром екіпажу четвертої експедиції відвідин орбітальної станції «Салют-6» за програмою «Інтеркосмос».
Разом з космонавтом-дослідником 3ігмундом Йеном (НДР) стартував на кораблі «Союз-31», повернувся на «Союзі-29». Загальна тривалість трьох польотів в космос, здійснених Биковським, склала 20 діб 17 годин 48 хвилин 21 секунду.
Джерело: ТАСС