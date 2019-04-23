Помер великий герцог Люксембургу Жан



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Герцог Люксембургу Жан помер у віці 98 років

Люксембург є конституційною монархією

Помер великий герцог Люксембурзький Жан, який керував герцогством понад три з половиною десятиліття.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Жан став шостим великим герцогом в 1964 році, коли його мати Шарлотта зреклася престолу.

Упродовж 36 років його перебування на посаді глави держави Люксембург із населенням у півмільйона жителів перетворився із промислової тихої гавані у міжнародний фінансовий центр.

2000 року великий герцог Люксембургу Жан зрікся престолу на користь свого старшого сина Анрі. За два роки до цього він передав сину більшість своїх обов'язків.

Люксембург є конституційною монархією. Великий герцог є керівником виконавчої гілки, а законопроекти набувають чинності тільки з його підписом.