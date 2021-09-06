Помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо
Наразі точна причина смерті актора не розголошується
Сьогодні, 6 вересня, на 89-му році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомляє AFP.
Наразі точна причина смерті актора не розголошується. За даними видання, про смерть Бельмондо повідомив його адвокат.
Бельмондо дебютував в кіно ще в 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як кращий іноземний актор, в 1989 році був удостоєний премії «Сезар».
У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році отримав премію «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.
Жан-Поль Бельмондо був культовим французьким актором театру і кіно. Найбільшу славу йому принесла роль в картині «На останньому диханні».
Свої найкращі ролі він зіграв у фільмах «Професіонал», «Жінка є жінка», «Злодій», «Сирена з «Міссісіпі», «Доктор Пополь».
До слова, на днях помер видатний композитор та автор національного символу Греції.