Помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо відійшов у вічність на 89-му році життя

Наразі точна причина смерті актора не розголошується

Сьогодні, 6 вересня, на 89-му році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомляє AFP.

Наразі точна причина смерті актора не розголошується. За даними видання, про смерть Бельмондо повідомив його адвокат.

Бельмондо дебютував в кіно ще в 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як кращий іноземний актор, в 1989 році був удостоєний премії «Сезар».

У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році отримав премію «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.

Жан-Поль Бельмондо був культовим французьким актором театру і кіно. Найбільшу славу йому принесла роль в картині «На останньому диханні».

Свої найкращі ролі він зіграв у фільмах «Професіонал», «Жінка є жінка», «Злодій», «Сирена з «Міссісіпі», «Доктор Пополь».

До слова, на днях помер видатний композитор та автор національного символу Греції.