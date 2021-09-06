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    Помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо

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    Жан-Поль Бельмондо відійшов у вічність на 89-му році життя - Помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо
    Жан-Поль Бельмондо відійшов у вічність на 89-му році життя
    Фото з відкритих джерел

    Наразі точна причина смерті актора не розголошується

    Сьогодні, 6 вересня, на 89-му році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомляє AFP.

    Наразі точна причина смерті актора не розголошується. За даними видання, про смерть Бельмондо повідомив його адвокат.

    Бельмондо дебютував в кіно ще в 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як кращий іноземний актор, в 1989 році був удостоєний премії «Сезар».

    У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році отримав премію «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.

    Жан-Поль Бельмондо був культовим французьким актором театру і кіно. Найбільшу славу йому принесла роль в картині «На останньому диханні».

    Свої найкращі ролі він зіграв у фільмах «Професіонал», «Жінка є жінка», «Злодій», «Сирена з «Міссісіпі», «Доктор Пополь».

    До слова, на днях помер видатний композитор та автор національного символу Греції.

    Теги: актор
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    Помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо