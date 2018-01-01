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    Помер відомий український спортивний журналіст

    Шарпанський помер на 78 році життя
    У середу помер відомий український спортивний журналіст, коментатор і ветеран Українського радіо Юхим Олександрович Шарпанський. Про це повідомляє у своєму Facebook UA:Українське радіо. За піввіковий період роботи Юхиму Шарпанскому довелося поспілкуватися з більш ніж тридцятьма олімпійськими чемпіонами, вести репортажі з дев'яти Олімпіад
    • Сьогодні, 07:02
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    <span>Юхим Шарпанський</span>
    Юхим Шарпанський

    Шарпанський помер на 78 році життя

    У середу помер відомий український спортивний журналіст, коментатор і ветеран Українського радіо Юхим Олександрович Шарпанський.

    Про це повідомляє у своєму Facebook UA:Українське радіо.

    За піввіковий період роботи Юхиму Шарпанскому довелося поспілкуватися з більш ніж тридцятьма олімпійськими чемпіонами, вести репортажі з дев'яти Олімпіад (Москва-80, Lillehammer-94, Атланта-96, Нагано-98, Сідней-2000, Солт-Лейк-Сіті-2002, Афіни-2004, Пекін-2008), десятків чемпіонатів світу та Європи.

    Крім того, він першим з українських журналістів вийшов у прямий ефір і дізнався враження киян ще у далекому 1961 році, коли перша людина полетіла в космос.

    Помер Юхим Олександрович Шарпанський на 78 році життя.

    ЗМІ ветеран радіо смерть
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