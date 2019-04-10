Померла мати Ангели Меркель

Херлінд Каснер померла у віці 90 років

Померла мати канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель

Як повідомили в середу, 9 квітня, німецькі ЗМІ, Херлінд Каснер померла у віці 90 років, інформує DW.

Представник федерального уряду, що підтвердив цю інформацію, попросив журналістів поважати приватну сферу канцлера і її сім'ї.

Батько глави уряду ФРН Хорст Каснер помер в 2011 році.

Батьки Ангели Меркель не часто з'являлися на публіці. Проте вони були серед гостей таких важливих подій в житті їх дочки, як приведення її до присяги у бундестагу після чергового обрання канцлером або святкування її 60-річчя в 2014 році.