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    Померла мати Ангели Меркель

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    Херлінд Каснер, мати Ангели Меркель - Померла мати Ангели Меркель
    Херлінд Каснер, мати Ангели Меркель
    Фото: Reuters

    Херлінд Каснер померла у віці 90 років

    Померла мати канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель

    Як повідомили в середу, 9 квітня, німецькі ЗМІ, Херлінд Каснер померла у віці 90 років, інформує DW.

    Представник федерального уряду, що підтвердив цю інформацію, попросив журналістів поважати приватну сферу канцлера і її сім'ї.

    Батько глави уряду ФРН Хорст Каснер помер в 2011 році.

    Батьки Ангели Меркель не часто з'являлися на публіці. Проте вони були серед гостей таких важливих подій в житті їх дочки, як приведення її до присяги у бундестагу після чергового обрання канцлером або святкування її 60-річчя в 2014 році.

    ЗМІ Німеччина Ангела Меркель смерть батьки
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