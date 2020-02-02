Помічник Зеленського розповів про план відновлення Донбасу



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Помічник президента України Андрій Єрмак

На створення економічного хабу в регіоні знадобляться великі кошти, вважає Єрмак

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив про те, що про відновлення Донбасу після бойових думають вже зараз і шукають донорів.

Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу KRYM.

«Може в майбутньому це буде якийсь новітній економічний хаб і там будуть розвиватися якісь напрямки, які ми навіть не мріяли і не говорили про це. Безумовно, ми вже сьогодні говоримо і думаємо про розвиток», - наголосив високопосадовець.

На уточнювальне запитання про те, які суми грошей знадобляться для цього Єрмак чіткої відповіді дати не зміг.

«Великі кошти, ми розуміємо це. Але, ми хочемо сказати, що сьогодні закінчується робота по формуванню зі Світовим фондом великого фонду з великою кількістю міжнародних та українських донорів, який буде спрямований саме на розвиток цього регіону. На відновлення Донбасу і так далі. Це наша територія, це наші люди, і це принципово важливо», - підсумував він.