Помічника Лукашенка спіймали на хабарництві

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В поле зору оперативників Сергій Ровнейко потрапив більше року тому

Під час вимагання та отримання хабара в розмірі 200 тисяч доларів затримано помічника президента Білорусі Сергія Ровнейка.

Про це 30 травня повідомляється на сайті Комітету державної безпеки Білорусі.

«В поле зору оперативних підрозділів Ровнейко потрапив більше року тому в зв'язку з інформацією про непоодинокі факти отримання хабарів від різних осіб за вирішення питань, що входять в його компетенцію», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що були проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадовця. Під час отримання чергового хабара Ровнейка затримали з грошима в руках.

Комітетом державної безпеки Білорусі порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 430 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

«Підозрюваного помістили в СІЗО КДБ, де він дає свідчення», - говориться у повідомленні.

Проводяться оперативно-розшукові та слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх фактів і учасників протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Дніпрі на хабарі затримали суддю районного суду, який вимагав 15 тисяч доларів у місцевого бізнесмена за пом’якшення для нього покарання у справі про рейдерство та підробку документів.