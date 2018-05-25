У Дніпрі суддя погорів на хабарі у $15 тисяч

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Хабар вимагали за пом’якшення покарання у справі про рейдерство та підробку документів

У Дніпрі на хабарі затримали суддю районного суду, який вимагав 15 000 доларів у місцевого бізнесмена за пом’якшення для нього покарання у справі про рейдерство та підробку документів.

«Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі суддю одного з районних судів Дніпра» - повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Після того, як суддя постановив ухвалу по справі, за який узяв хабар, співробітники СБУ та НАБУ здійснили обшук його кабінету.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру за факт вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі тривають слідчі дії у невідкладному порядку.

Нагадаємо, виконуюча обов'язків голови Каланчацького районного суду Херсонської області, суддя Олена Живцова підозрюється у вимаганні та одержанні хабара за закриття адмінсправи.