Помпео обговорив з Лавровим нові санкції проти Росії



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Держсекретар США Майк Помпео тисне руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, Гельсінкі, Фінліндія, липень 2018 року

Лавров назвав наміри США «нічим не виправданим кроком»

Держсекретар США Майк Помпео 12 лютого зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Під час розмови керівник зовнішньополітичного відомства США повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви, пов’язані з отруєнням на території Великої Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє сайт МЗС Росії.

Російський міністр Лавров назвав наміри США «нічим не виправданим кроком», який «лише погіршить ситуацію в двосторонніх відносинах і на міжнародній арені».

Сайт Держдепартаменту США наразі не повідомляє про розмову Помпео та Лаврова чи її деталі.

Британська газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела 12 лютого повідомила також, що США і Євросоюз близькі до погодження нових санкцій проти Росії, які будуть запроваджені через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

За інформацією видання, обмеження можуть бути запроваджені в найближчі два місяці. Вони будуть торкатися компаній і фізичних осіб, пов’язаних з нападом на українські кораблі і захопленням їхніх екіпажів.

18 лютого голови дипломатичних відомств країн Євросоюзу повинні будуть обговорити питання про запровадження нових санкцій.