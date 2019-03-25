Помпео заявив про «неконструктивну поведінку» Росії у Венесуелі



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Як підкреслив Помпео, Сполучені Штати та країни регіону не стоятимуть осторонь тоді, коли Росія загострює напруженість у Венесуелі

За даними Держдепу США, народ Венесуели у переважній більшості підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це 25 березня повідомляється на сайті Держдепу за результатами телефонної розмови Помпео з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Сполучені Штати та країни регіону не стоятимуть осторонь тоді, коли Росія загострює напруженість у Венесуелі. Постійне введення російських військовослужбовців для підтримки незаконного режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі ризикує продовжити страждання венесуельського народу, який у переважній більшості підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Помпео закликав Росію припинити її неконструктивну поведінку і приєднатися до країн, які виступають за краще майбутнє Венесуели.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Джерело: Європейська правда