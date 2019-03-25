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    Помпео заявив про «неконструктивну поведінку» Росії у Венесуелі

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    <p>Як підкреслив Помпео, Сполучені Штати та країни регіону не стоятимуть осторонь тоді, коли Росія загострює напруженість у Венесуелі</p> - Помпео заявив про «неконструктивну поведінку» Росії у Венесуелі

    Як підкреслив Помпео, Сполучені Штати та країни регіону не стоятимуть осторонь тоді, коли Росія загострює напруженість у Венесуелі

    За даними Держдепу США, народ Венесуели у переважній більшості підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Про це 25 березня повідомляється на сайті Держдепу за результатами телефонної розмови Помпео з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

    «Сполучені Штати та країни регіону не стоятимуть осторонь тоді, коли Росія загострює напруженість у Венесуелі. Постійне введення російських військовослужбовців для підтримки незаконного режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі ризикує продовжити страждання венесуельського народу, який у переважній більшості підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Помпео закликав Росію припинити її неконструктивну поведінку і приєднатися до країн, які виступають за краще майбутнє Венесуели.

    Раніше повідомлялося, що у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Джерело: Європейська правда

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