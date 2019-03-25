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    У світі

    У Венесуелі пояснили причину прибуття в Каракас російських військових

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    <p>Російські літаки помітили в аеропорту Каракаса 24 березня</p> - У Венесуелі пояснили причину прибуття в Каракас російських військових

    Російські літаки помітили в аеропорту Каракаса 24 березня

    Фото: Reuters

    Військовослужбовці прилетіли в Каракас з РФ в рамках «триваючого військового співробітництва двох союзників»

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Про це заявив високопоставлений венесуельський чиновник, пише DW.

    Високопоставлений чиновник з Венесуели підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими на борту. За словами представника влади, військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках «триваючого військового співробітництва двох союзників», повідомляє агентство AP.

    Зокрема, пояснив він, представники російських збройних сил мають намір взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

    Венесуельський чиновник дав коментар агентству на умовах анонімності у зв'язку з секретним характером цієї інформації.

    У той же час російський «Интерфакс» повідомляє, що російські військовослужбовці прибули до Венесуели для «проведення двосторонніх консультацій», їх візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів.

    При цьому, посилаючись на венесуельські джерела, агентство повідомляє, що на чолі групи російських військових в Каракас прилетів начальник головного штабу сухопутних військ ЗС РФ генерал-полковник Василь Тонкошуров.

    Нагадаємо, у Венесуелу, за деякими даними, прибули два літаки з російськими військовими. Згідно з даними авіатрекерів, літаки прибули до аеропорту Каракаса з Москви, зробивши «гак» через Сирію і Сенегал.

    Російські літаки в останні місяці вже кілька разів бували в Венесуелі. Незабаром після того, як лідер опозиційного парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни, агентство Reuters писало, що в Каракас прибуло кілька сот бійців так званої ПВК Вагнера. Їх місія нібито полягала в тому, щоб захистити режим Мадуро в разі військового перевороту. Втім, підтвердити ці дані не вдалося.

    Офіційно російське Міністерство оборони повідомлення про прибуття літаків до Венесуели не прокоментувало.

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