Понад 10 тисяч українських компанії експортують продукцію до ЄС - уряд
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За п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів
На ринок Європейського союзу свою продукцію експортують 10 822 українських компаній.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
За його словами, доля ринку ЄС в загальному обсязі експорту України складає 41,7%.
Також зазначається, що за п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів.
Нагадаємо, під час саміту Україна-ЄС президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що двостороння торгівля зросла майже на 25% за останній рік.
Також повідомлялося, що у супермаркетах Польщі з'явилися «українські полиці».