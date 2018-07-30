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    Понад 10 тисяч українських компанії експортують продукцію до ЄС - уряд

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    Понад 10 тисяч українських компанії експортують продукцію до ЄС - уряд

    За п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів

    На ринок Європейського союзу свою продукцію експортують 10 822 українських компаній.

    Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

    За його словами, доля ринку ЄС в загальному обсязі експорту України складає 41,7%.

    Також зазначається, що за п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів.

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    Нагадаємо, під час саміту Україна-ЄС президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що двостороння торгівля зросла майже на 25% за останній рік.

    Також повідомлялося, що у супермаркетах Польщі з'явилися «українські полиці».

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