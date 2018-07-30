Понад 10 тисяч українських компанії експортують продукцію до ЄС - уряд



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За п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів

На ринок Європейського союзу свою продукцію експортують 10 822 українських компаній.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, доля ринку ЄС в загальному обсязі експорту України складає 41,7%.

Також зазначається, що за п’ять місяців 2018 року українських товарів до Євросоюзу експортовано на 8,2 мільярди доларів.

Нагадаємо, під час саміту Україна-ЄС президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що двостороння торгівля зросла майже на 25% за останній рік.

Також повідомлялося, що у супермаркетах Польщі з'явилися «українські полиці».