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    Понад 100 осіб втекли під час бунту з бразильської в'язниці

    В даний час триває пошук ще 77 засуджених, які втекли з в'язниці
    У бразильському штаті Гояс під час тюремного бунту дев'ять людей загинули, 14 отримали поранення. Про це повідомляє O Globo. Відзначається, що під час бунту втекли 106 осіб, 29 з них вже спіймані. В даний час триває пошук ще 77. Постраждалі засуджені після отримання медичної допомоги також були знову доставлені до пенітенціарної установи. В
    • Сьогодні, 04:59
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    Постраждалі засуджені після отримання медичної допомоги також були знову доставлені до пенітенціарної установи
    Постраждалі засуджені після отримання медичної допомоги також були знову доставлені до пенітенціарної установи

    В даний час триває пошук ще 77 засуджених, які втекли з в'язниці

    У бразильському штаті Гояс під час тюремного бунту дев'ять людей загинули, 14 отримали поранення.

    Про це повідомляє O Globo.

    Відзначається, що під час бунту втекли 106 осіб, 29 з них вже спіймані.

    В даний час триває пошук ще 77.

    Постраждалі засуджені після отримання медичної допомоги також були знову доставлені до пенітенціарної установи.

    В ході бунту, який почався через бійку двох банд, у в'язниці сталася пожежа. На придушення заворушень пішло близько двох годин.

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    Понад 100 осіб втекли під час бунту з бразильської в'язниці
    Понад 100 осіб втекли під час бунту з бразильської в'язниці
    Понад 100 осіб втекли під час бунту з бразильської в'язниці

    За даними Seap, бунт почався через конфлікт між двома конкуруючими угрупуваннями. Ув'язнені влаштували пожежу, підпаливши тюремні матраци, тіла загиблих сильно обгоріли.

    Зараз проходить процедура ідентифікації.

    пожежа засуджені Бразилія в'язниця
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