Понад 20 цивільних загинули від бомбардувань біля Дамаска - правозахисники

Бомбардування проводила сирійська та російська авіація

Як мінімум 23 мирних жителі загинули внаслідок бомбардувань російської та сирійської авіації неподалік Дамаска. Про це у ніч на четвер, 4 січня, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі за дотриманням прав людини. За даними правозахисників, котрі опираються на повідомлення власних інформаторів на місцях, ракетно-бомбових ударів



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Східна Гута

Бомбардування проводила сирійська та російська авіація

Як мінімум 23 мирних жителі загинули внаслідок бомбардувань російської та сирійської авіації неподалік Дамаска. Про це у ніч на четвер, 4 січня, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі за дотриманням прав людини. За даними правозахисників, котрі опираються на повідомлення власних інформаторів на місцях, ракетно-бомбових ударів було завдано по непідконтрольних військам сирійського правителя Башара Асада районах Східної Гути.

Лише під час удару російської авіації по місту Місраба загинуло щонайменше 18 цивільних осіб. За даними Центру, головною мішенню бомбардувань росіян стали житлові будинки в центральній частині міста, хоч штаб-квартира ворожих до Башара Асада сил розташована на околицях самого міста. Ще п'ятеро мирних жителів стали жертвами бомбардувань двох інших населених пунктів, запевняють правозахисники. Незалежних підтверджень цих даних щодо жертв та обставин бомбардувань немає.

Регіон Східна Гута вважається одним із останніх регіонів Сирії, котрий залишається непідконтрольним силам Асада. Близько 400 тисяч мешканців цього регіону переживають з 2013 року блокаду, яку проводять урядові сили, потерпаючи від нестачі води, продуктів харчування та медикаментів.

Нагадаємо, війна у Сирії спалахнула 2011 року. Відтоді жертвами збройного протистояння, за даними правозахисників, стали сотні тисяч сирійців. Мільйони стали біженцями.