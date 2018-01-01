Понад половина споживачів газу на Житомирщині «сидять» на субсидіях

60% жителів Житомирської області скористалися програмою субсидій

На Житомирщині в поточному опалювальному періоді частка субсидій в оплаті за газ сягнула 60,6 %. Станом на 1 січня 2018 року 194 тис. клієнтів ТОВ «Житомиргаз збут» отримали субсидії на оплату за послуги газопостачання. Загальна сума оформлених субсидій в 2017 році склала 1,5 млрд грн. Субсидіями користуються 53,4% домогосподарств



Розсилка ВІДПРАВИТИ

60% жителів Житомирської області скористалися програмою субсидій

На Житомирщині в поточному опалювальному періоді частка субсидій в оплаті за газ сягнула 60,6 %. Станом на 1 січня 2018 року 194 тис. клієнтів ТОВ «Житомиргаз збут» отримали субсидії на оплату за послуги газопостачання. Загальна сума оформлених субсидій в 2017 році склала 1,5 млрд грн.

Субсидіями користуються 53,4% домогосподарств області. Значні темпи приросту оплати за газ не грошима, а «віртуальними коштами» (субсидіями) відбувається четвертий рік поспіль.

Компенсація із держбюджету по субсидіям за газ, яка оформляється протоколами, має обмежену ліквідність. Нею неможливо оплатити товари, необхідні для обслуговування клієнтів, виплатити заробітну плату працівникам та податки. Через затримку державної компенсації за газ, спожитий субсидіантами та пільговиками, у «Житомиргаз збуті» виникає дефіцит оборотних коштів і перебої з оплатою за газ по всьому ланцюжку розрахунків за нього.

«Субсидії отримують більше половини від загальної кількості клієнтів компанії. За затримки чи відсутності компенсації із бюджету по пільгам та субсидіям «Житомиргаз збут» не може здійснити розрахунки з НАК «Нафтогаз України». Тобто, через державний борг за газ, спожитий споживачами, що отримують пільги чи субсидії, виникає борг компанії перед НАК «Нафтогаз України», - розповів директор «Житомиргаз збут» В’ячеслав Тарасов.

Вирішенню ситуації може сприяти програма монетизації субсидій за прикладом європейської практики, коли споживач може зекономлені кошти державної допомоги, направити на заходи з енергоефективності - замінити старе опалювальне обладнання, утеплити будинок.