Популярні дитячі конструктори почнуть виготовляти з цукрової тростини



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Компанія обіцяє, що до 2030 року цсі іграшки виготовлятимуть лише з нового матеріалу

Конструктори Lego виготовлятимуть з еко-пластика — замість нафти матеріал для іграшок виготовлятимуть з цукрової тростини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що раніше щороку компанія виготовляла 60 мільярдів пластикових деталей, однак матеріал не був екологічним. Його замінить біопластик на основі цукрової тростини.

Перші оновлені набори мають презентувати у Лондоні. Наголошується, що ззовні вони не відрізнятимуться від попередніх конструкторів.

Компанія обіцяє, що до 2030 року цсі іграшки виготовлятимуть лише з нового матеріалу. Чи зміниться цінова політика компанія наразі невідомо