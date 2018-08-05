Порошенка із сім'єю помітили у елітному ресторані



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Фото: Ярослав Макітра Петро Порошенко з родиною вечеряли у ресторані перунської кухні Manu

Петро Порошенко вечеряв в компанії своєї дружини Марини, двох дочок і сина

Президента України Петра Порошенка з дружиною і дітьми помітили в елітному київському ресторані Manu за сімейною вечерею.

Про це експерт Інституту соціальних технологій «Соціополіс» Ярослав Макітра написав на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що в ресторані перунської кухні Manu помітив Порошенко з родиною.

«Вечеряємо з друзями і тут такі несподівані гості по сусідству. Петро Порошенко з сім'єю. Можливо і не зовсім коректно, але все-таки зробив фото. Місце все-таки публічне: київський ресторан Manu» - написав Макітра і опублікував відповідні фотографії.

На фото видно, що Петро Порошенко вечеряв в компанії своєї дружини Марини, двох дочок і сина. Президентська родина сиділа за звичайним столиком.

Варто відзначити, що ресторан перуанської кухні розташований в жвавому районі міста - на вул. Великій Васильківській, 94.