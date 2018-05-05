Порошенко: Чемпіонат світу з футболу у РФ не має нічого спільного зі спортом

Президент назвав чемпіонат у РФ «геополітикою»

Президент Петро Порошенко переконаний, що Росія прагне використати проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року задля відновлення своєї репутації на міжнародній арені. Про це повідомила прес-служба глави держави. !Це — чистий інструмент пропаганди, аби хоч трохи відбілити заплямовану репутацію Росії. Це не має нічого спільного зі спортом.



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Президент назвав чемпіонат у РФ «геополітикою»

Президент Петро Порошенко переконаний, що Росія прагне використати проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року задля відновлення своєї репутації на міжнародній арені. Про це повідомила прес-служба глави держави.

!Це — чистий інструмент пропаганди, аби хоч трохи відбілити заплямовану репутацію Росії. Це не має нічого спільного зі спортом. Це — питання геополітики!, — сказав президент в інтерв’ю німецькому виданню Focus.

Петро Порошенко також висловив думку, що «кожен повинен особисто вирішувати, чи їхати туди, чи ні».

Чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.