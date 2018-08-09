Порошенко доручив готувати нову резолюції щодо окупованого Криму



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Президент зазначив, що Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народ

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.

«Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата - нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання», – написав він у Facebook.

Порошенко зазначив, що Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу.

«Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму», – повідомив він.

«Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: «Крим – це Україна»!», – додав президент.

«Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ - кримські татари - надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму», – запевнив він.

Як відомо, Росія анексувала Крим на початку 2014 року і не реагує на заклики України та світових лідерів повернутися в законне руслу й відновити суверенітет нашої держави.

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