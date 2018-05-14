Порошенко доручив МЗС надати допомогу потерпілим українцям у ДТП у Білорусі

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Порошенко висловив співчуття юним футболістам та їх родинам, які постраждали у цій ДТП у Білорусі

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

Про це він написав у Twitter.

«Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі. Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу», — написав він.

Як повідомлялося, у Кам'янецькому районі Білорусі на трасі «Кам’янець-Шерешово-Свіслоч» близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шістьох з травмами госпіталізували.

За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля «Рено Мастер» скоїв попутне зіткнення з навантажувачем під керуванням місцевого жителя.