  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП

    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка
    ДТП з українськими дітьми у Білорусі
    Фото: місцева дорожня поліція
    ДТП з українськими дітьми у Білорусі

    Юні українські футболісти постраждали в аварії під Кам'янцем

    У Білорусі на трасі «Кам'янець-Шерешово-Свіслоч» у дорожньо-транспортну пригоду потрапили діти з України. Про це повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я Білорусі.

    За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди по футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам'янецьку центральну районну лікарню. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

    Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. «Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям», - запевнив він.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП
    У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП
    У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП
    У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП

    З Бреста в Кам'янець прибула бригада медиків в її складі - нейрохірург, травматолог, реаніматолог і інші фахівці, а з Мінська в Кам'янець - дитячий травматолог, нейрохірург і дитячий анестезіолог-реаніматолог. Для вирішення організаційних питань і проведення консультації в Брест попрямував перший заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Піневич. Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена в Брестську обласну лікарню, зазначили у міністерстві.

    Аварія сталася сьогодні, 13 травня, близько 7:00 годин на 54 км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свіслоч», поблизу с. Мартинюки.

    За даними брестської місцевої дорожньої поліції, водій за кермом автомобіля Renault Master скоїв попутне зіткнення з навантажувачем під керуванням місцевого жителя.

    «В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні», - сказано в повідомленні, яке наводить Белта.

    Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

    Читайте також
    Білорусь ДТП діти українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ