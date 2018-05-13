У Білорусі українські діти потрапили в смертельну ДТП

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Фото: місцева дорожня поліція ДТП з українськими дітьми у Білорусі

Юні українські футболісти постраждали в аварії під Кам'янцем

У Білорусі на трасі «Кам'янець-Шерешово-Свіслоч» у дорожньо-транспортну пригоду потрапили діти з України. Про це повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За попередніми даними, в аварії постраждали діти з української команди по футболу. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам'янецьку центральну районну лікарню. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. «Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям», - запевнив він.

З Бреста в Кам'янець прибула бригада медиків в її складі - нейрохірург, травматолог, реаніматолог і інші фахівці, а з Мінська в Кам'янець - дитячий травматолог, нейрохірург і дитячий анестезіолог-реаніматолог. Для вирішення організаційних питань і проведення консультації в Брест попрямував перший заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Піневич. Сьогодні частина постраждалих дітей буде переведена в Брестську обласну лікарню, зазначили у міністерстві.

Аварія сталася сьогодні, 13 травня, близько 7:00 годин на 54 км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свіслоч», поблизу с. Мартинюки.

За даними брестської місцевої дорожньої поліції, водій за кермом автомобіля Renault Master скоїв попутне зіткнення з навантажувачем під керуванням місцевого жителя.

«В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні», - сказано в повідомленні, яке наводить Белта.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.