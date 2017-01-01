Порошенко доручив забезпечити медичну допомогу українцям, яких звільнять з полону

Ірина Геращенко не назвала імена українців, яких мають намір звільнити

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити полонених українців після їх запланованого звільнення 27 грудня всією необхідною допомогою на підконтрольній території. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після наради в АП. «Президент України тільки що дав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко не назвала імена українців, яких мають намір звільнити

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити полонених українців після їх запланованого звільнення 27 грудня всією необхідною допомогою на підконтрольній території. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після наради в АП.

«Президент України тільки що дав доручення, що, по-перше, всі заручники, яку будуть звільнені 27 грудня, повинні пройти медичну і психологічну реабілітацію у лікарнях, які раніше лікували депутатів, міністрів, але тепер їх двері будуть відкриті для наших в'язнів. Також президент доручив Міноборони зробити все для того, щоб наші хлопці та жінки, які будуть звільнені, були доставлені до своїх родин», - повідомила вона.

«Всі логістичні та технічні моменти обговорені», - запевняє Геращенко.

За її словами, залишилося лише, щоб бойовики виконали всі досягнуті раніше сторонами домовленості.

Геращенко також відмовилася озвучити прізвища українців, які мають намір звільнити в середу.

Сьогодні стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.