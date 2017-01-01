Україна готова до обміну полоненими на Донбасі

Україна працює над останніми логістичними і технічними деталями обміну полоненими

Українська сторона готова у найближчий час провести обмін полоненими на Донбасі. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook. «Була низка неузгоджених питань, як то



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Обмін полоненими має відбутися 27 грудня

Україна працює над останніми логістичними і технічними деталями обміну полоненими

Українська сторона готова у найближчий час провести обмін полоненими на Донбасі. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Була низка неузгоджених питань, як то верифікація тих, хто не бажає переміщатися на окуповані території, ті, хто вже відбув покарання (термін закінчився в дні, коли вже тривала технічна робота по підготовці звільнення), інші. Нам в рамках Мінської гуманітарної групи, після непростих переговорів, вдалося зняти більшість з цих питань. Ми готові в найближчий час передати 306 громадян(де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українці з окупованих територій», - написала вона.

Геращенко зазначила, що протягом останнього місяця СБУ, Генпрокуратура, Мінська гуманітарна група, Адміністрація президента, пенітенціарна служба, омбудсмен Лутковська, МЗС і МВС, Нацгвардія і Мін'юст провели колосальну роботу, щоб бути готовими до звільнення.

«Працюємо над останніми логістичними і технічними деталями, бо це буде наймасштабніша подібна історія, коли буде передано 306 громадян і звільнено 74 українці», - повідомила Геращенко.

Вона додала, що Україна пам'ятає про тих, кого зараз не відпустять з ОРДЛО. «Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайскоріше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх», - зазначила Геращенко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 25 грудня, патріарх російської православної церкви Кирило заявив про узгодження всіх деталей з обміну полоненими на Донбасі. Про це він сказав після зустрічі з ватажками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також главою громадського руху «Український вибір - право народу» Віктором Медведчуком. Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини. Обмін повинен відбутися 27 грудня.