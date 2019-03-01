Порошенко доручив запустити аеропорт у Маріуполі



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У Маріуполі, як зазначив Порошенко, місцеві мешканці «вперто і наполегливо день за днем будують майбутнє України»

«Завдання місцевої влади Донеччини - створити умови, щоб у людей була можливість самореалізуватись саме тут», - підкреслив президент Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко анонсував запуск аеропорту у місті Маріуполь на Донеччині.

Про це він сказав від час візиту на Донеччину 1 березня.

«Доручаю начальнику Генштабу, міністрам оборони та інфраструктури, голові Донецької ОДА опрацювати питання запуску аеропорту міста Маріуполь», - сказав Порошенко.

«Завдання місцевої влади Донеччини – створити умови, щоб у людей була можливість самореалізуватись саме тут. Умови для нових підприємців, які своїм розумом, працею і наполегливістю зможуть змінити архаїчну структуру економіки, що десятиріччями консервувалась на Донеччині», - додав президент.

За його словами, у Маріуполі місцеві мешканці «вперто і наполегливо день за днем будують майбутнє України». «Тут для тих, хто вимушений жити на окупованих територіях, складається картина єдності і здатності долати перешкоди. Це картина великих можливостей, які ми можемо і повинні реалізувати», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Порошенко повідомив, що після тривалого періоду запрацює аеропорт Ужгорода. З 15 березня відновлюється авіамаршрут Київ - Львів - Ужгород. Літаки здійснюватимуть один рейс на тиждень.