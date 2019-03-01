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    Суспільство

    Порошенко анонсував відновлення авіарейсів Київ - Львів - Ужгород

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    &nbsp;Вартість квитка в один бік варіюватиметься від 699 до 3500 гривень, - голова ЗОДА - Порошенко анонсував відновлення авіарейсів Київ - Львів - Ужгород
     Вартість квитка в один бік варіюватиметься від 699 до 3500 гривень, - голова ЗОДА

    Літаки здійснюватимуть один рейс на тиждень з 15 березня

    З 15 березня відновлюється авіамаршрут Київ - Львів - Ужгород. Літаки здійснюватимуть один рейс на тиждень. Про це написав президент Петро Порошенко у Facebook.

    «Як і обіцяли, в березні відновлюємо регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом. Нарешті після тривалого періоду аеропорт Ужгорода запрацює! Починаємо 15 березня з одного рейсу на тиждень сполученням Київ - Львів - Ужгород авіакомпанії «Мотор Січ», - йдеться у дописі.

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    Президент висловив упевненість у перспективах летовища і прилеглої інфраструктури та запевнив, що розвиток регіональних аеропортів для нього є пріоритетом.

    Тим часом голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті повідомив, що квитки на цей авіарейс коштуватимуть від 699 до 3500 грн.

    «Регулярне авіасполучення між Ужгородом і Києвом здійснюватиметься реактивним літаком «Як-40» поки що раз на тиждень – щоп’ятниці. Вранці літак вилітатиме зі столиці до Ужгорода, а ввечері – у зворотному напрямку. У подальшому кількість авіаперельотів буде збільшено. Вартість квитка в один бік варіюватиметься від 699 до 3500 гривень», - поінформував Москаль.

    Як повідомляв Укрінформ, 15 березня Міжнародний аеропорт «Ужгород» відновлює повноцінну роботу. Регулярні авіаперевезення здійснюватиме авіакомпанія «Мотор Січ».

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